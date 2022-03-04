В Краснодарском крае отреагировали на разрыв контракта на проведение Гран-при России

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов дал комментарий о решении владельцев коммерческих прав на Формулу-1 расторгнуть контракт на проведение российского этапа.



«Всегда спорт был вне политики, а спортивные мероприятия объединяли людей, страны и континенты. Но сейчас в угоду западным политикам на Россию налагаются необоснованные санкции в виде исключения различных наших спортивных федераций, отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.



Расторжение Формулой-1 контракта на проведение Гран-при России, заключённого до 2025 года, из этой тенденциозной серии. Уверен, что на «Сочи-Автодроме» при поддержке правительства и Министерства спорта России пройдёт немало других интересных соревнований, в том числе для любителей авто- и мотогонок», — приводит слова Власова ТАСС.