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В Краснодарском крае отреагировали на разрыв контракта на проведение Гран-при России

В Краснодарском крае отреагировали на разрыв контракта на проведение Гран-при России
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Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов дал комментарий о решении владельцев коммерческих прав на Формулу-1 расторгнуть контракт на проведение российского этапа.

«Всегда спорт был вне политики, а спортивные мероприятия объединяли людей, страны и континенты. Но сейчас в угоду западным политикам на Россию налагаются необоснованные санкции в виде исключения различных наших спортивных федераций, отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Расторжение Формулой-1 контракта на проведение Гран-при России, заключённого до 2025 года, из этой тенденциозной серии. Уверен, что на «Сочи-Автодроме» при поддержке правительства и Министерства спорта России пройдёт немало других интересных соревнований, в том числе для любителей авто- и мотогонок», — приводит слова Власова ТАСС.

Формула-1 окончательно отказалась от России. Ещё пару лет — и наш Гран-при полюбили бы Формула-1 окончательно отказалась от России. Ещё пару лет — и наш Гран-при полюбили бы
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