В Германии отказались допускать российских и белорусских пилотов к гонкам

Немецкая федерация автоспорта (DMSB) приняла решение не допускать до участия гонщиков с российской или белорусской лицензиями на соревнования, которые будут проводиться на территории Германии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Подчёркивается, что решение было принято президиумом DMSB единогласно. В качестве обоснования подобной меры называется ситуация на Украине, где Российской Федерацией проводится специальная операция.

Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила циркуляр, в котором говорилось о возможном наложении ряда санкционных мер в отношении федераций, которые отказываются допускать пилотов из России и Беларуси к международным соревнованиям, проводящимся на территории этих стран.