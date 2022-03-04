Хорнер выступил за открытый доступ для зрителей радиопереговоров с дирекцией гонки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил несогласие с решением не транслировать переговоры с дирекцией гонки для зрителей.
«Я усердно лоббировал и, вероятно, несу ответственность за то, чтобы радиосообщения транслировались. Я всегда чувствовал, что болельщикам будет интересно узнать, что происходит между пит-уолл и гоночным директором. Идея заключалась в том, что их станет меньше, если они будут транслироваться.
Но конкуренция в прошлом сезоне получилась такой упорной, что мы к этому привыкли. Конечно, если я слышу, как другой руководитель команды что-то требует от судьи, то понимаю, что мой долг – встать на защиту своего гоночного коллектива. Так вот, когда я услышал это в Сильверстоуне и, конечно, в Абу-Даби, то очень удивился. Я должен был как можно лучше помогать команде. И я бы не выполнял свои обязанности, если бы не делал этого.
В конечном счёте здорово, что станет больше ясности в плане того, кто может говорить с судьёй и гоночным директором. Давайте посмотрим, как всё это будет работать. Но всё-таки я считаю, что переговоры должны быть открыты для публики, потому что болельщики и зрители имеют право слышать о том, что происходит и кто что-то лоббирует. Это часть нашего спорта», — приводит слова Хорнера Motor Sport Magazine.
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