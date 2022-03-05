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Нико Росберг собирает гуманитарную помощь для жителей Украины

Нико Росберг собирает гуманитарную помощь для жителей Украины
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о сборе средств для отправки гуманитарной помощи на Украину.

«Мы надеемся, что это может немного помочь в разрешении этой страшной ситуации. Я хотел бы призвать вас связаться с благотворительными организациями в вашем регионе, чтобы что-нибудь пожертвовать. Особенно необходимы медицинские средства», — написал Росберг на своей официальной странице в «Твиттере».

В настоящее время на территории Украины силами Российской Федерации проводится специальная военная операция. Напомним, сегодня, 5 марта, в связи с этими событиями американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила о решении расторгнуть контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

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