«Других вариантов не было». Шульмейстер высказался об уходе Мазепина из Формулы-1

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер прокомментировал решение американской команды Формулы-1 «Хаас» расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным и титульным спонсором коллектива — компанией «Уралкалий».



«Я же не в космосе живу, поэтому не удивился. Очень жаль Никиту, как было бы жалко любого на его месте. Но мы понимаем, что других вариантов не было. Мазепин вполне себе готовый к Формуле-1 пилот. В грядущем сезоне он мог показать себя на конкурентоспособном автомобиле. Желаю не остаться ему без гоночной работы.



Реальность его появления в Формуле-1 в будущем зависит от ситуации. Я надеюсь на лучшее, но будущее нам неведомо», — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.