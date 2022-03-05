Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Других вариантов не было». Шульмейстер высказался об уходе Мазепина из Формулы-1

«Других вариантов не было». Шульмейстер высказался об уходе Мазепина из Формулы-1
Комментарии

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер прокомментировал решение американской команды Формулы-1 «Хаас» расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным и титульным спонсором коллектива — компанией «Уралкалий».

«Я же не в космосе живу, поэтому не удивился. Очень жаль Никиту, как было бы жалко любого на его месте. Но мы понимаем, что других вариантов не было. Мазепин вполне себе готовый к Формуле-1 пилот. В грядущем сезоне он мог показать себя на конкурентоспособном автомобиле. Желаю не остаться ему без гоночной работы.

Реальность его появления в Формуле-1 в будущем зависит от ситуации. Я надеюсь на лучшее, но будущее нам неведомо», — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022