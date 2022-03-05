«Других вариантов не было». Шульмейстер высказался об уходе Мазепина из Формулы-1
Поделиться
Известный российский гонщик Борис Шульмейстер прокомментировал решение американской команды Формулы-1 «Хаас» расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным и титульным спонсором коллектива — компанией «Уралкалий».
«Я же не в космосе живу, поэтому не удивился. Очень жаль Никиту, как было бы жалко любого на его месте. Но мы понимаем, что других вариантов не было. Мазепин вполне себе готовый к Формуле-1 пилот. В грядущем сезоне он мог показать себя на конкурентоспособном автомобиле. Желаю не остаться ему без гоночной работы.
Реальность его появления в Формуле-1 в будущем зависит от ситуации. Я надеюсь на лучшее, но будущее нам неведомо», — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 5 марта 2022
-
16:17
-
15:57
-
15:05
-
14:39
-
13:56
-
13:07
-
12:58
-
11:58
-
11:45
-
10:35
-
10:07
-
02:01
- 4 марта 2022
-
23:43
-
21:31
-
20:37
-
19:22
-
18:44
-
17:44
-
16:37
-
16:23
-
15:40
-
14:52
-
13:56
-
13:49
-
12:48
-
11:53
-
11:13
-
10:28
-
09:50
-
01:07
- 3 марта 2022
-
23:44
-
23:06
-
21:50
-
20:54
-
19:36
Партнерский контент