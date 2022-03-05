Источник: Малайзия может заменить Сочи в календаре чемпионата Формулы-1

Новостное агентство Malaysian Motorsport сообщило, что руководство международного автодрома в Сепанге провело экстренное совещание по поводу возможного возвращения в Формулу-1.



Можно предположить, что трасса в Малайзии может рассматриваться руководством Формулы-1 в качестве замены отменённому Гран-при России, тем более это будет выглядеть привлекательно с точки зрения логистики — в календаре сезона-2022 после этапа в России стоит гонка в Сингапуре, который находится гораздо ближе к Малайзии, чем к Сочи.



Сама Формула-1 не давала пока никаких комментариев по поводу возможных вариантов замены Гран-при России, но ранее Стефано Доменикали говорил, что решение будет найдено.



Ранее сообщалось, что этап в Сочи в календаре могут заменить Катар или Бахрейн.

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