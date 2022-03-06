Россияне отказались подписать документ ФИА и не выступят на этапе ЧМ по ралли-рейдам

Российские гонщики, прибывшие в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в этапе чемпионата мира по ралли-рейдам, не захотели подписывать специальный документ Международной автомобильной федерации (ФИА), в результате чего не были допущены до старта.

«Много факторов, по которым я отказалась подписывать эту бумагу. Спорт должен быть вне политики, нельзя их смешивать никоим образом. Но когда МОК и ФИА в своих регламентах пишут, что они выступают за единые условия для всех участников, что спорт остаётся вне политики, и всё же сами сваливаются в политику и пытаются заставить человека принять какую-либо сторону, шантажируют его. В моём понимании, это неправильно. Я говорю исключительно о спорте.



Украинская автомобильная федерация давит на ФИА, чтобы россиян лишили лицензий и никуда не пускали. И в этой бумаге ФИА есть пункт, в котором я должна поддержать украинскую федерацию, которая хочет лишить меня гонок. Это странные и противоречивые вещи. Это настоящее унижение. Эти бумаги — это неспортивный дух, несоблюдение нейтралитета и так быть не должно. Нельзя людей заставлять подписывать это. Эту бумагу читали иностранцы и многие подходили к нам и говорили, что на нашем месте тоже бы не стали такое подписывать», — приводит слова Анастасии Нифонтовой «Матч ТВ».



В общей сложности в этапе чемпионата мира в ОАЭ должны были стартовать 10 гонщиков, представляющих Российскую автомобильную федерацию (РАФ).