Карякин отреагировал на решение Русинова отказаться от выступлений из-за требований ФИА

Российский гонщик Сергей Карякин, представляющий команду SNAG Racing Team, поддержал соотечественника, пилота и спортивного директора команды G-Drive Racing Романа Русинова, отказавшегося от выступлений в нынешнем гоночном сезоне из-за решения ФИА, согласно которому россияне могут выступать только без флага и с условием обязательного подписания специального меморандума ФИА.
«Цель каждого спортсмена — услышать гимн своей страны на пьедестале. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн. Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль», — писал ранее Русинов.
«Достойно уважения», — написал Карякин в комментариях к сообщению Русинова в его «Инстаграме».
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