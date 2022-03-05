Роман Русинов отказался от выступлений в гонках из-за новых требований ФИА

Российский гонщик и спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов объявил, что отказывается от выступлений в нынешнем гоночном сезоне из-за решения ФИА, что российские пилоты могут гоняться только без флага и с условием подписания специального меморандума ФИА. Тем самым Русинов опроверг возможность продолжения выступлений с гоночной лицензией от другой страны.
«Сегодня я, пилот российской команды G-Drive Racing, отказался принимать дискриминационные условия ФИА. Цель каждого спортсмена — услышать гимн своей страны на пьедестале. За 10 лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн. Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль.
Команда GDR всегда была интернациональной: пилоты, механики, инженеры — все они из разных стран мира. И если бы мы просили каждого отказаться от своего флага, опыта и имени, такого настоящего спортивного братства и побед никогда бы не сложилось. Очень жаль, что без соревнований за GDR останутся и эти ребята.
Сейчас мы уже рассматриваем разные варианты проектов по развитию автоспорта в своей стране. Я искренне надеюсь, что мы сможем вернуться в международные гонки, после того, когда в них вернётся спортивный дух и равные условия для всех участников», — написал Русинов в своём «инстаграме».
- 5 марта 2022
-
21:49
-
21:35
-
20:52
-
19:43
-
19:28
-
18:52
-
17:25
-
16:56
-
16:17
-
15:57
-
15:05
-
14:39
-
13:56
-
13:07
-
12:58
-
11:58
-
11:45
-
10:35
-
10:07
-
02:01
- 4 марта 2022
-
23:43
-
21:31
-
20:37
-
19:22
-
18:44
-
17:44
-
16:37
-
16:23
-
15:40
-
14:52
-
13:56
-
13:49
-
12:48
-
11:53
-
11:13