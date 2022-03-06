Леклер рассказал, сколько побед в сезоне хватит «Феррари», чтобы стать чемпионами Ф-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы своей команды на победу в Кубке конструкторов в предстоящем сезоне Формулы-1.
«Последние два года были сложными. «Феррари» всегда находится под большим давлением. Но мы хорошо реагируем как команда, и мы также хорошо подготовились к новым правилам. Достичь пяти побед было бы уже здорово. Если мы будем последовательны, мы можем стать чемпионами мира с пятью победами.
Эти тестовые дни в Бахрейне будут очень важны для подготовки к первой гонке. Мы по-прежнему осторожны, потому что не знаем, где находимся, но мы очень мотивированы и хотим бороться в первых рядах», — приводит слова Леклера PlanetF1.
Ранее Леклер рассказал о том, что он был расстроен поражением своему товарищу по команде Карлосу Сайнсу по итогам прошлого сезона.
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