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Леклер рассказал, сколько побед в сезоне хватит «Феррари», чтобы стать чемпионами Ф-1

Леклер рассказал, сколько побед в сезоне хватит «Феррари», чтобы стать чемпионами Ф-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы своей команды на победу в Кубке конструкторов в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Последние два года были сложными. «Феррари» всегда находится под большим давлением. Но мы хорошо реагируем как команда, и мы также хорошо подготовились к новым правилам. Достичь пяти побед было бы уже здорово. Если мы будем последовательны, мы можем стать чемпионами мира с пятью победами.

Эти тестовые дни в Бахрейне будут очень важны для подготовки к первой гонке. Мы по-прежнему осторожны, потому что не знаем, где находимся, но мы очень мотивированы и хотим бороться в первых рядах», — приводит слова Леклера PlanetF1.

Ранее Леклер рассказал о том, что он был расстроен поражением своему товарищу по команде Карлосу Сайнсу по итогам прошлого сезона.

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