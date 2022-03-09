Фиттипальди прошёл подгонку гоночного сиденья и показал фото в комбинезоне
Поделиться
Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди опубликовал в своём «твиттере» новый пост, в котором показал фотографию в комбинезоне команды «Хаас», а также рассказал, что он прошёл подгонку гоночного сиденья на новом болиде.
Напомним, Пьетро Фиттипальди примет участие во вторых предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне.
Ранее сообщалось, что команда может пропустить первый день вторых предсезонных тестов из-за поломки грузового самолёта. Оборудование команды, которое должны были доставить в Бахрейн из Великобритании, застряло в стране отправления — самолёт, который должен был полететь и забрать груз, сломался в Стамбуле.
Недавно один из источников объяснил, почему Фиттипальди не заменит Мазепина в «Хаасе».
Комментарии
- 9 марта 2022
-
19:10
-
17:39
-
15:46
-
15:20
-
13:57
-
13:54
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
11:55
-
11:44
-
10:44
-
09:50
-
00:28
- 8 марта 2022
-
22:52
-
21:54
-
21:30
-
20:24
-
19:27
-
18:36
-
17:41
-
16:47
-
16:33
-
15:52
-
15:03
-
13:27
-
12:34
-
11:32
-
09:38
-
01:00
- 7 марта 2022
-
22:59
-
21:29
-
20:57
-
19:58
-
19:10
Партнерский контент