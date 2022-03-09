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Фиттипальди прошёл подгонку гоночного сиденья и показал фото в комбинезоне

Фиттипальди прошёл подгонку гоночного сиденья и показал фото в комбинезоне
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Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди опубликовал в своём «твиттере» новый пост, в котором показал фотографию в комбинезоне команды «Хаас», а также рассказал, что он прошёл подгонку гоночного сиденья на новом болиде.

Напомним, Пьетро Фиттипальди примет участие во вторых предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что команда может пропустить первый день вторых предсезонных тестов из-за поломки грузового самолёта. Оборудование команды, которое должны были доставить в Бахрейн из Великобритании, застряло в стране отправления — самолёт, который должен был полететь и забрать груз, сломался в Стамбуле.

Недавно один из источников объяснил, почему Фиттипальди не заменит Мазепина в «Хаасе».

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