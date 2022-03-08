Многие команды Ф-1 намерены обратиться в ФИА из-за радикального обновления «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Мерседес» может представить радикальное обновление для своего нового автомобиля во время вторых предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом информирует Corriere della Sera. По сведениям источника, авто может быть оснащено совершенно иначе в сравнении с тем, что было предложено немецким гоночным коллективом в ходе первых тестов в Барселоне, состоявшихся в феврале.



Сообщается, что в планах «Мерседеса» оставить болид, по сути, без понтонов, что может быть сделано благодаря плотной компоновке двигателя и системе охлаждения. Как было показано на симуляторе, прибавка в скорости может быть более секунды на круге. Это в немалой степени беспокоит многие другие команды, участвующие в «Королевских гонках», и они уже готовят жалобу в Международную автомобильную федерацию (ФИА) с целью проверить легальность действий «Мерседеса».

Новость по теме Auto Motor und Sport: некоторые команды Формулы-1 готовят неоднозначные обновления