Конкуренты запретили «Хаасу» провести дополнительный день тестов

Вопреки прежней информации, команды-конкуренты «Хааса» не согласовали для американского коллектива исключения, которое позволило бы «Хаасу» провести дополнительный день тестов на Международном автодроме Бахрейна в воскресенье, 13 марта.



«Хаас» запросил право на дополнительные тесты из-за логистических проблем, произошедших не по вине команды и приведших к тому, что она пропустила утреннюю часть первого дня тестов. Требовалось единогласное одобрение со стороны девяти остальных команд, однако получить его не удалось. Однако «Хаас» получил право продлевать каждый из трёх дней тестов, чтобы в сумме проехать потерянные четыре часа.



«Мы можем отыграть четыре часа тестов, но нам нужно сделать в конце каждого из дней: нам не позволили работать в воскресенье. Мы можем проехать вечером на час больше или сразу на все четыре — в целом четыре часа за три дня», — приводит слова главы «Хааса» Гюнтера Штайнера Racingnews365.