Владимир Башмаков отреагировал на отмену телетрансляций Формулы-1 в России

Комментатор «Матч ТВ» Владимир Башмаков прокомментировал известие, что Формула-1 разорвала контракт на телетрансляции гонок на территории России.



«Я уверен, что все уже видели новость… Формула-1 в одностороннем порядке разорвала контракт с «Матч ТВ». Трансляций этого сезона Ф-1 на «Матче» не будет. И впервые после начала показа в 1992 году их не будет на российском телевидении. Хочется в первую очередь выразить слова поддержки коллегам, Алексею Попову и Наталье Фабричновой.



И поблагодарить всех, кто на протяжении восьми сезонов смотрел свободные заезды Формулы-1 с моим комментарием и из них 6 лет на «Матче». Я старался для вас на каждой трансляции изо всех сил и никогда не ленился при подготовке.



Получаю много вопросов — «где и как теперь смотреть». Никак на это не могу ответить», — написал Башмаков в своих соцсетях.

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