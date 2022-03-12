Перес стал первым с утра в третий день тестов в Бахрейне. Хэмилтон — девятый

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес стул лучшим по итогам утренней части третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат показал китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Тройку сильнейших замкнул Пьер Гасли, представляющий «Альфа Таури».
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал девятый результат.
Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн.
Третий день. Утренняя сессия:
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.33,105 (C4, 40 кругов)
2. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,854 (C4, 79 кругов)
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,760 (C4, 88 кругов)
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,800 (C5, 68 кругов)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,223 (C4, 54 круга)
6. Ландо Норрис («Макларен») +2,399 (C4, 39 кругов)
7. Николас Латифи («Уильмс») +2,529 (C5, 73 круга)
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,924 (C3, 50 кругов)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,112 (C5, 78 кругов)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,511 (C2, 38 кругов)
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