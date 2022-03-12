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Ферстаппен показал лучший результат в третий день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — 17-й

Ферстаппен показал лучший результат в третий день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — 17-й
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Макс использовал самые мягкие шины C5. Второй результат по итогам дня показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал представитель «Альпин» Фернандо Алонсо.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал 17-м.

Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн. Третий день
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.31,720 (С5, 53 круга).
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,695 (С4, 51).
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.978 (С4, 122).
4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.039 (С4, 71).
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.265 (С3, 68).
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.282 (С4, 57).
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1.385 (С4, 43).
8. Мик Шумахер («Хаас») +1.431 (С3, 57).
9. Ландо Норрис («Макларен») +1.471 (С3, 90).
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.101 (С4, 81).
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.239 (С4, 82).
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3.145 (С4, 91).
13. Карлос Сайнс («Феррари») +3.185 (С5, 68).
14. Александер Албон («Уильямс») +3.451 (С3, 18).
15. Николас Латифи («Уильямс») +3.914 (С3, 124).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.309 (С3, 53).
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.497 (С5, 78).
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +6.896 (С2, 38).

Формула-1 2022. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 12 марта
12 марта 2022, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.720
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.695
3
Фернандо Алонсо
Alpine
+0.978
Комментарии
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