Ферстаппен показал лучший результат в третий день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — 17-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Макс использовал самые мягкие шины C5. Второй результат по итогам дня показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал представитель «Альпин» Фернандо Алонсо.



Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал 17-м.



Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн. Третий день



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.31,720 (С5, 53 круга).

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,695 (С4, 51).

3. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.978 (С4, 122).

4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.039 (С4, 71).

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.265 (С3, 68).

6. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.282 (С4, 57).

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1.385 (С4, 43).

8. Мик Шумахер («Хаас») +1.431 (С3, 57).

9. Ландо Норрис («Макларен») +1.471 (С3, 90).

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.101 (С4, 81).

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.239 (С4, 82).

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3.145 (С4, 91).

13. Карлос Сайнс («Феррари») +3.185 (С5, 68).

14. Александер Албон («Уильямс») +3.451 (С3, 18).

15. Николас Латифи («Уильямс») +3.914 (С3, 124).

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.309 (С3, 53).

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.497 (С5, 78).

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +6.896 (С2, 38).