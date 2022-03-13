«Мерседес» стал лучшим по пройденной дистанции на тестах в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Мерседес» стала лучшей по количеству пройденных кругов на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Всего за три тестовых дня гонщики «Мерседеса» проехали 385 кругов. Вторыми по пройденной дистанции на тестах стали пилоты «Альфа Таури», на счету которых 371 круг.



Худший результат среди команд показал «Макларен», за который все три дня выступал Ландо Норрис — британская команда прошла всего 200 кругов. Однако Норрис за счёт трёх дней работы возглавил протокол среди пилотов со своими 200 кругами.



Количество кругов на тестах в Бахрейне среди команд:



1. «Мерседес» – 385 кругов

2. «Альфа Таури» – 371

3. «Феррари» – 349

4. «Альфа Ромео» – 343

5. «Астон Мартин» – 339

6. «Ред Булл» – 320

7. «Альпин» – 299

8. «Уильямс» – 258

9. «Хаас» – 253

10. «Макларен» – 200.