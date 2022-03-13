Феттель объяснил дизайн своего шлема, который окрашен в цвета украинского флага

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель считает, что его новый шлем является «сильным знаком» в поддержку Украины.
«Лучше бы я не придумывал этот дизайн, потому что в этом не было необходимости. Это сильный знак, чтобы просто показать поддержку. Все гонщики собрались вместе в среду, и мы решили использовать эту возможность, чтобы показать, что мы едины и занимаем конкретную позицию.
Это ужасно, что происходит. Это похоже на кошмар, а мы никак не можем проснуться, и именно по этой простой причине дизайн моего шлема довольно прост, но эффективен, и я решил пойти этим путём», — приводит слова Феттеля Motorsport.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Феттель занял 12-е место. В активе немца было 43 очка.
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