Себастьян Феттель раскрасил свой шлем в цвета украинского флага

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель будет выступать в шлеме, который выполнен в знак поддержки Украины.

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В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Феттель занял 12-е место. В активе немца было 43 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в поддержку Украины выступают многие автомобильные компании. Например, «Феррари» приняла решение пожертвовать € 1 млн на поддержку нуждающихся украинцев.

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал «сториз» в своём «инстаграме», где рассказал, по какой причине он пропустил групповое фото в поддержку Украины.