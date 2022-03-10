Себастьян Феттель раскрасил свой шлем в цвета украинского флага

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель будет выступать в шлеме, который выполнен в знак поддержки Украины.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте jmd_helmets.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Феттель занял 12-е место. В активе немца было 43 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Напомним, в поддержку Украины выступают многие автомобильные компании. Например, «Феррари» приняла решение пожертвовать € 1 млн на поддержку нуждающихся украинцев.
Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал «сториз» в своём «инстаграме», где рассказал, по какой причине он пропустил групповое фото в поддержку Украины.
- 10 марта 2022
-
11:44
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:24
-
10:10
-
09:35
-
00:37
- 9 марта 2022
-
23:23
-
22:14
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:10
-
17:39
-
15:46
-
15:20
-
13:57
-
13:54
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
11:55
-
11:44
-
10:44
-
09:50
-
00:28
- 8 марта 2022
-
22:52
-
21:54
-
21:30
-
20:24
-
19:27
-
18:36
-
17:41
-
16:47