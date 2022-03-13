Алексей Попов рассказал, будет ли он комментировать Формулу-1 в сезоне-2022

Российский комментатор Алексей Попов во время своего стрима в ВК рассказал о том, будет ли он комментировать Формулу-1 в сезоне-2022.

«Не можем вести комментарии, потому что не собираемся вести пиратские стримы. То есть мы не будем брать где-то чужую картинку и показывать её вам. Всё, что мы можем сделать легально – показывать самих себя. Многие к этому призывали, чтобы самим где-то что-то смотреть, слушать в радиорежиме или потом накладывать на что-то.



Сразу хочу предупредить, что это в любом случае не будет такая гладкая трансляция, как по телевизору, потому что есть такая вещь, как задержки. Даже на ТВ они иногда достигали нескольких секунд, а здесь разница может составить до минуты. Поэтому учтите это заранее, если будете смотреть или слушать нас по ходу некоторых уик-эндов. Это будет не совсем легко, удобно, надёжно и как вы привыкли. Но это максимум, что мы можем сделать», — сказал Попов.