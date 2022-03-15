Хельмут Марко: в «Мерседесе» всегда ныли во время тестов, а потом вдруг бум
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Глава «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на опасения «Мерседеса», в частности пилота Льюиса Хэмилтона, в конкурентоспособности нового болида британской команды.
«Мы знаем, что «Феррари» построила компактный автомобиль, который к тому же ещё и очень надёжен. Мы также многое знаем о «Мерседесе»: они всегда ныли во время тестов, а потом вдруг бум. То же самое было в прошлом году. У них были проблемы во время тестовых заездов, а потом они выиграли первую гонку», — приводит слова Хельмута издание Sport1.de.
Ранее Марко выразил сочувствие российским зрителям «Королевских гонок», которые в этом сезоне лишились Гран-при Сочи.
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