Марко — о российских болельщиках Формулы-1: люди не должны расплачиваться за происходящее

Глава «Ред Булл» Хельмут Марко посочувствовал российским зрителям Формулы-1, которые в этом сезоне лишились Гран-при Сочи.

«Я в шоке от этих событий на Украине, но тем не менее считаю, что люди не должны массово расплачиваться за происходящее. Они здесь ни при чём», — приводит слова Марко газета Osterreich.

Напомним, в поддержку Украины выступают многие автомобильные компании. Например, «Феррари» приняла решение пожертвовать € 1 млн на поддержку нуждающихся украинцев, а пилот Себастьян Феттель раскрасил свой гоночный шлем в цвета национального флага Украины.

Также из-за мировых событий пострадал российский гонщик Никита Мазепин, с которым расторгла контракт американская команда «Хаас». Кроме того, «Хаас» прекратил сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», являвшейся её титульным спонсором.

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