Кристиан Даннер: новая машина «Хааса» — копия «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер считает, что новый болид «Хааса» является копией новой машины итальянской команды «Феррари».
«Болид «Хааса» — это копия «Феррари», и они заметно прибавили, переместившись в середину пелотона», — приводит слова Кристиана Даннера Sport1.de.
Напомним, по итогам заключительного тестового дня пилот «Хааса» Мик Шумахер стал автором второго результата, а днём ранее Кевин Магнуссен и вовсе возглавил протокол. Лучшее время по итогам заключительного дня тестов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
В прошлом сезоне «Хаас» стал последним в чемпионате, не набрав ни одного очка.
Напомним, «Хаас» перед стартом сезона расторг контракт с россиянином Никитой Мазепиным.
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