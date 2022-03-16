Кристиан Даннер: новая машина «Хааса» — копия «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер считает, что новый болид «Хааса» является копией новой машины итальянской команды «Феррари».



«Болид «Хааса» — это копия «Феррари», и они заметно прибавили, переместившись в середину пелотона», — приводит слова Кристиана Даннера Sport1.de.



Напомним, по итогам заключительного тестового дня пилот «Хааса» Мик Шумахер стал автором второго результата, а днём ранее Кевин Магнуссен и вовсе возглавил протокол. Лучшее время по итогам заключительного дня тестов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



В прошлом сезоне «Хаас» стал последним в чемпионате, не набрав ни одного очка.

Напомним, «Хаас» перед стартом сезона расторг контракт с россиянином Никитой Мазепиным.