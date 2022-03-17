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Феттель заразился коронавирусом, на Гран-при Бахрейна его заменит Хюлькенберг

Феттель заразился коронавирусом, на Гран-при Бахрейна его заменит Хюлькенберг
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель пропустит стартовый этап сезона-2022 Формулы-1. Немец заразился коронавирусом и не сумеет выступить в эти выходные на Гран-при Бахрейна. В составе команды «Астон Мартин» его заменит резервный гонщик коллектива Нико Хюлькенберг, сообщает пресс-служба конюшни из Сильверстоуна.

Последним полноценным сезоном Хюлькенберга в Формуле-1 был 2019-й, который он провёл в составе «Рено». В 2020 году Нико принял участие в двух Гран-при в составе команды «Рейсинг Пойнт»: сначала Хюлькенберг дважды заменил Серхио Переса, а ближе к концу года выступил вместо Лэнса Стролла на Гран-при Айфеля. В обоих случаях основные пилоты команды заражались коронавирусом. С тех пор Хюлькенберг является резервным гонщиком команды, переименованной в «Астон Мартин».

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