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«Один шаг вперёд и два назад». Расселл высказался о проблемах «Мерседеса»

«Один шаг вперёд и два назад». Расселл высказался о проблемах «Мерседеса»
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал трудности с новым болидом команды, которые не удалось устранить до первого этапа в Бахрейне и в ходе самого Гран-при. Британец занял в квалификации девятое место.

«У меня такое ощущение, что мы делаем один шаг вперёд и два назад. У нас возникает чувство, что мы добиваемся прогресса, но затем внезапно возвращаемся к тем же проблемам, с которыми столкнулись ранее.

Это трудно, потому что мы настолько сконцентрировались на том, чтобы решить всеобъемлющую проблему машины, которую трудно разложить на детали и устранить их. Мы знаем, что хотим сражаться за победы, и нам нужно попробовать абсолютно всё, чтобы этого добиться», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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