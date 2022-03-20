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Смоляр впервые высказался о том, что он всё-таки участвует в сезоне Формулы-3

Смоляр впервые высказался о том, что он всё-таки участвует в сезоне Формулы-3
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Российский гонщик Александр Смоляр прокомментировал тот факт, что всё-таки принимает участие в сезоне Формулы-3, хотя ранее он, как и вся программа «СМП Рейсинг», объявила о пропуске 2022 года.

«Я хочу сказать спасибо „МП“, потому что поначалу были некоторые сложности, но затем мы нашли решение, как разрешить вопрос, так что я просто рад быть здесь. Я стараюсь не думать о ситуации слишком много, просто концентрируюсь на гонках. Я знаю, что сейчас очень-очень сложное время, но я просто пытаюсь фокусироваться на своей работе», — приводит слова Смоляра RaceFans.

Международная автомобильная федерация со своей стороны подтвердила, что Смоляр выступает как нейтральный спортсмен и что он подписал специальный документ для российских и белорусских гонщиков.

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