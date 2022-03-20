Леклер выиграл стартовый этап нового сезона Формулы-1, Ферстаппен сошёл

На автодроме в Сахире завершилась гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1, которая открывала сезон-2022. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место у его напарника по команде Карлоса Сайнса, тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Стоит отметить, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на протяжении большей части гонки шёл вторым, однако за несколько кругов до конца сошёл с дистанции. Ещё один представитель австрийской команды Серхио Перес также столкнулся с трудностями и сошёл с гонки за один круг до финиша после разворота, вызванного проблемами с машиной. На тот момент он занимал третью позицию.

Гран-при Бахрейна. Итоговая квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов

2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119

7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064

11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873

13. Александер Албон («Уильямс») +53.932

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975

15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335

16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827

Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.