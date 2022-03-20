Леклер рассказал, как напугал своих инженеров шуткой на последнем круге

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что заставил понервничать своих инженеров перед финишем победного Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«На последнем круге я пошутил по радио, сказав, что с мотором что-то странное. Уверен, инженерам это не понравилось. Но было весело. Последние 10 или 15 кругов я держал это в голове, надеясь, что не возникнет проблем с надёжностью. Затем я увидел что у Макса проблемы, и словно говорил: «Эй, пожалуйста, будь со мной до конца», — и мотор так и сделал.



Мог ли Макс выйти вперёд? Я так не думаю, но ты никогда не знаешь точно. Мне удался очень хороший рестарт, так что думаю, что ему было бы сложно совершить обгон. После этого ритм был очень сильным. Когда у меня был отрыв, то я мог более-менее его контролировать», — приводит слова Леклера Motorsport Week.