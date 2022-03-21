Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Бахрейна. Цунода возглавляет таблицу
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По итогам первого этапа сезона-2022, Гран-при Бахрейна, пилот «Альпин» Эстебан Окон получил два штрафных балла за инцидент с Миком Шумахером на первом круге гонки. Окон стал первым гонщиком, получившим штраф от ФИА после увольнения Майкла Маси и пока единственным.
С момента окончания сезона-2021 ни у кого из пилотов штрафные баллы не сгорали, однако мы убрали из таблицы бывшего гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в связи с завершением карьеры, несмотря на то что до 4 июля 2022 года у Кими будут действовать два балла. Такая же ситуация и с Антонио Джовинацци, на счету которого три штрафных балла. Удалён из таблицы и Никита Мазепин, на счету которого по-прежнему шесть баллов.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|5
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|5 июня 2022 года — 3 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|3
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|2
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1
|17 июля 2022 года — 3 балла
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