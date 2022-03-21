Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Бахрейна. Цунода возглавляет таблицу

По итогам первого этапа сезона-2022, Гран-при Бахрейна, пилот «Альпин» Эстебан Окон получил два штрафных балла за инцидент с Миком Шумахером на первом круге гонки. Окон стал первым гонщиком, получившим штраф от ФИА после увольнения Майкла Маси и пока единственным.

С момента окончания сезона-2021 ни у кого из пилотов штрафные баллы не сгорали, однако мы убрали из таблицы бывшего гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в связи с завершением карьеры, несмотря на то что до 4 июля 2022 года у Кими будут действовать два балла. Такая же ситуация и с Антонио Джовинацци, на счету которого три штрафных балла. Удалён из таблицы и Никита Мазепин, на счету которого по-прежнему шесть баллов.