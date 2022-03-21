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Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Бахрейна. Цунода возглавляет таблицу

Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Бахрейна. Цунода возглавляет таблицу
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По итогам первого этапа сезона-2022, Гран-при Бахрейна, пилот «Альпин» Эстебан Окон получил два штрафных балла за инцидент с Миком Шумахером на первом круге гонки. Окон стал первым гонщиком, получившим штраф от ФИА после увольнения Майкла Маси и пока единственным.

С момента окончания сезона-2021 ни у кого из пилотов штрафные баллы не сгорали, однако мы убрали из таблицы бывшего гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в связи с завершением карьеры, несмотря на то что до 4 июля 2022 года у Кими будут действовать два балла. Такая же ситуация и с Антонио Джовинацци, на счету которого три штрафных балла. Удалён из таблицы и Никита Мазепин, на счету которого по-прежнему шесть баллов.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»818 апреля 2022 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»518 апреля 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»312 сентября 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 3 балла
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