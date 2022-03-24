Решение по участию Феттеля в Гран-при Саудовской Аравии будет принято в пятницу
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Участие пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля в Гран-при Саудовской Аравии в эти выходные остаётся под вопросом, так как он ещё не сдал отрицательный тест на COVID-19.
Нико Хюлькенберг, который заменил своего немца в Бахрейне, отправляется в Джидду, чтобы быть готовым к этому событию.
«Себастьян Феттель еще не сдал тест на COVID-19, чтобы прилететь на Гран-при Саудовской Аравии. Нико Хюлькенберг будет находиться в Джидде, чтобы заменить Себа в случае необходимости.
Мы отложим принятие окончательного решения до пятницы, чтобы предоставить Себу все возможности для участия в гонке», — говорится в заявлении команды «Астон Мартин».
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