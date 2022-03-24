Решение по участию Феттеля в Гран-при Саудовской Аравии будет принято в пятницу

Участие пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля в Гран-при Саудовской Аравии в эти выходные остаётся под вопросом, так как он ещё не сдал отрицательный тест на COVID-19.

Нико Хюлькенберг, который заменил своего немца в Бахрейне, отправляется в Джидду, чтобы быть готовым к этому событию.

«Себастьян Феттель еще не сдал тест на COVID-19, чтобы прилететь на Гран-при Саудовской Аравии. Нико Хюлькенберг будет находиться в Джидде, чтобы заменить Себа в случае необходимости.



Мы отложим принятие окончательного решения до пятницы, чтобы предоставить Себу все возможности для участия в гонке», — говорится в заявлении команды «Астон Мартин».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».