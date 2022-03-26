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Источник: все пилоты Формулы-1 не хотели продолжать Гран-при Саудовской Аравии

Источник: все пилоты Формулы-1 не хотели продолжать Гран-при Саудовской Аравии
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Известный журналист Адам Купер, освещающий Формулу-1, поделился мыслями о решении организаторов Гран-при Саудовской Аравии проводить этап, несмотря на ракетный обстрел Джидды со стороны хуситов из Йемена. По словам Купера, все пилоты были едины в вопросе необходимости отказаться от продолжения этапа.

«Становится всё более очевидным, что на одном из этапов вчерашнего собрания профсоюза гонщиков Формулы-1 пилоты были единого мнения относительно того, чтобы не продолжать Гран-при, учитывая опасения по поводу безопасности всего паддока. Дальнейший диалог с боссами Формулы-1 и руководителями их команд привёл к тому, что сегодня всё будет идти как обычно», — написал Купер в своём «твиттере».

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