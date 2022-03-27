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Мик Шумахер обратился к болельщикам после аварии и показал своё фото

Мик Шумахер обратился к болельщикам после аварии и показал своё фото
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер впервые после аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 рассказал о своём состоянии и показал своё свежее фото.

«Всем привет. Я просто хотел сказать, что я в порядке. Спасибо вам всем за приятные сообщения.

Ощущения от машины были отличными. «Хаас», мы вернёмся сильнее!» — написал Шумахер в своём аккаунте в «Твиттере».

Фото: https://twitter.com/SchumacherMick/

Ранее «Хаас» объявил, что Шумахер, хоть и не получивший травм, пропустит воскресную гонку Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,200.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,025.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,202.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,261.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,868.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,904.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,947.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,983.
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,054.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,388.

Не прошли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.29,651.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.29,773.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.29,819.
14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,920.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,009.

Не прошли во второй сегмент:

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,343.
17. Александер Албон («Уильямс») — 1.30,492.
18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.30,543.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,817.
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

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