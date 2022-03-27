Бедрин примет участие в двух чемпионатах Формулы-4, Блохина — в одном

Российский пилот Никита Бедрин и представительница России, картингистка Виктория Блохина подписали контракт с PHM Racing. Об этом сообщила пресс-служба команды. Никита будет выступать в двух сериях — итальянской и немецкой Формуле-4, Блохина — в итальянской.



«Приход Никиты в команду подчеркивает наше стремление создать как можно более успешный гоночный коллектив, ведь впереди у нас много работы и борьба с сильными конкурентами», — сказал тим-менеджер Роланд Рехфельд.



«За плечами Виктории большой опыт участия в международном картинге. Она продемонстрировала хороший прогресс, что убедило нас подписать с ней контракт», — добавил Роланд.



Напомним, ранее программа развития российского автоспорта SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года представляющие её гонщики не смогут принять участие в международных гоночных турнирах.