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Цунода прокомментировал собственный сход ещё до старта гонки

Цунода прокомментировал собственный сход ещё до старта гонки
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу Гран-при Саудовской Аравии, который завершился вчера, 27 марта.

Напомним, победителем Гран-при в Джидде стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Что касается японца, то автомобиль Цуноды остановился на установочном круге по пути на стартовую решётку из-за проблем с двигателем.

«Это был действительно разочаровывающий уик-энд для меня. Сначала мы пропустили квалификацию, а перед гонкой у нас возникли проблемы с трансмиссией. Я думаю, что трасса очень хорошо подходит нашей машине, поэтому полагаю, что сегодняшний темп мог бы быть очень хорошим для нас, особенно если посмотреть, как выступил Пьер. Очень жаль, я думаю, что борьба между командами в середине будет очень плотной, поэтому очки на каждом этапе имеют значение, а мы упустили их. Но такое случается, и я надеюсь, что мы вернёмся в Австралию сильными», — приводит слова Цуноды Sky Sports.

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