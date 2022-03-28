Штайнер опроверг, что выругался при рассказе об успехе Магнуссена

Автоспортивный журналист Крис Медланд сообщил, что на самом деле босс «Хааса» Гюнтер Штайнер использовал слово «обнял», а не нецензурное выражение, когда говорил о том, что именно он сделал бы со всем паддоком ради двух очков в прошлом сезоне.



«Он настаивает на том, что он сказал «обнял» и что я его неправильно расслышал — и, честно говоря, он знал, что был в прямом эфире, так что я верю ему, даже если это звучало иначе. Его лицо, когда я спросил его о слове, которое он использовал, показало всё», — написал Крис Медланд в своём «твиттере».



Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилот «Хааса» Кевин Магнуссен финишировал седьмым. В нынешнем сезоне усилиями датчанина команда заработала уже 12 очков.