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Бывший президент ФИА Макс Мосли совершил самоубийство

Бывший президент ФИА Макс Мосли совершил самоубийство
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Бывший президент ФИА Макс Мосли, скончавшийся в возрасте 81 года, в действительности совершил самоубийство. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на коронера.

Мосли ушёл из жизни в мае прошлого года. С 2019 года он получал паллиативную помощь в связи с обнаруженной лимфомой. По сведениям источника, Макс испытывал сильные боли, переносить которые было всё сложнее. Сообщается, что 23 мая он отправил электронное письмо своему помощнику и садовнику, в котором сообщил, что планирует «покончить со всем этим».

Мосли увлёкся автогонками в начале 1960 годов, а в 1968 году создал свою собственную гоночную команду. На протяжении двух лет он выступал как пилот, выиграв 12 гонок из 40, в которых участвовал, но в 1969 году отказался от карьеры гонщика. В конце 1970 годов он стал официальным советником Ассоциации конструкторов Формулы-1, а в 1993 — президентом ФИА.

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