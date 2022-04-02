Штайнер: обновления переоценивают

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о новинках, которые будут привозить команды на гонки Формулы-1.



«Конечно, мы планируем обновления. Мне всегда казалось, что люди переоценивают обновления. Всем очень нравится привозить новинки, но часто эти изменения могут принести команде только один, два или три балла. Если попросить, то специалисты по аэродинамике могут выдумывать новинки на миллион долларов каждую гонку, что будет приносить по одному баллу. В условиях ограниченного бюджета на это нужно обращать больше внимания, чем когда-либо.



Я не считаю, что плохо дорабатывать машину, просто новинки переоценены. Я подойду к этому вопросу спокойно. Причём сделаю это намеренно, а не из-за малого бюджета. К концу года хочется собрать пакет обновлений, который принесёт нам определённое количество очков. Если мы найдём все компромиссы, то добьёмся прогресса, не меняя баланс машины. Я не говорю, что нам нужны обновления слева, справа и по центру. Нужно сосредоточиться на машине, понять её и извлечь максимум», — приводит слова Штайнера GPFans.