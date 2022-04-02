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Леклер: учился ли я по прошлогодней борьбе Макса и Льюиса? Я за ней даже не следил

Леклер: учился ли я по прошлогодней борьбе Макса и Льюиса? Я за ней даже не следил
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, учился ли он чему-то по борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в 2021 году.

«Научился ли я чему-то по прошлогодней борьбе за титул? Я на самом деле даже не следил за этими сражениями, смотрел только некоторые гонки. Думаю, я многому научился на собственном опыте. У них свой стиль пилотирования, у меня – свой.

Я довольно силён в борьбе колесо в колесо, всегда стараюсь стать лучше. Достаточно хорошо знаю Макса Ферстаппена, у нас было несколько отличных сражений ещё во времена выступлений в картинге. Мы выросли вместе, что по-своему помогло нам стать лучше. Как я уже сказал, я узнаю больше из собственного опыта, чем наблюдая за другими», — приводит слова Леклера Express.

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