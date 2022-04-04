Риккардо: до обновлений финиш в первой десятке будет восприниматься как маленькая победа

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо оценил перспективы британской команды на предстоящем Гран-при Австралии.



«Нас снова ждёт скоростная трасса, учитывая изменения. Думаю, команде это на руку – может, мы снова поборемся за очки. Я понимаю, что цели не очень высокие, но в настоящий момент это максимум, на который можно рассчитывать. До серьёзных обновлений финиш в первой десятке будет восприниматься как маленькая победа.



В Джидде мы были гораздо конкурентоспособнее, чем в Бахрейне. Мы с Ландо это чувствовали, машина стала лучше, а уровень сцепления с трассой и прижимная сила стали выше. Это даёт надежду. Я не думаю, что мы проигрываем фундаментально. Нам просто нужно найти скорость», — приводит слова Даниэля Риккардо GPFans.