В «Пирелли» объяснили необычный выбор шин на Гран-при Австралии

Директор «Пирелли» Марио Изола объяснил решение компании предоставить командам Формулы-1 на Гран-при Австралии шины С2, С3 и С5. «Пирелли» впервые с момента введения нынешнего формата обозначения шин выставит три состава шин, не следующих друг за другом.
«Мы решили сделать шаг, потому что заметили, что во время тестов между составами C3 и C4 был относительно небольшой разрыв в производительности, и мы считаем, что Альберт-парк — это хорошее место, чтобы опробовать этот вариант.
Схема трассы была сильно изменена, в результате чего появился новый асфальт, который должен быть довольно гладким. Это означает, что, вероятно, в начале будет очень низкий уровень сцепления с трассой, но в ходе уик-энда ожидается серьёзная эволюция, а если пойдёт дождь, то покрытие станет невероятно скользким», — приводит слова Изолы Racingnews365.
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