Ральф Шумахер назвал неприятное последствие аварии Мика в Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер расстроен тем фактом, что его племянник Мик, выступающий за «Хаас», был вынужден пропустить гонку в Саудовской Аравии из-за аварии во время квалификации.

«Теперь он теряет опыт одной гонки. Это очень неприятное последствие аварии, очень досадное. Но самое главное, что с ним ничего не случилось. Авария Мика, конечно, выглядела очень драматично, но каждый гонщик очень быстро справляется с таким. И было очевидно, что для него всё не так уж плохо, он в отличной форме.

Команде пришлось принять решение не выпускать его за руль, чтобы хватило запчастей для следующей гонки в Мельбурне. «Хаас» не мог рисковать — запчастей слишком мало. И, если бы что-то случилось снова, он не смог бы участвовать на Гран-при Австралии», — написал Ральф в своей колонке на Sky Sports.