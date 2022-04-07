Хилл рассказал, способен ли Хэмилтон побороться за титул в нынешнем сезоне Формулы-1

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл убеждён, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остаётся в борьбе за титул чемпиона Формулы-1, несмотря на третье и десятое места на первых двух этапах сезона-2022.

«Я думаю, что шансов у него мало. Коэффициенты, очевидно, довольно высоки, так что, возможно, стоит поставить на Льюиса. Это будет долгая битва. Мы не будем вспоминать первые несколько гонок этого сезона, когда пройдём половину пути. Это будет тяжёлая работа, 23 Гран-при.

Если идёт борьба и нет доминирующей команды, то маловероятно, что кто-то уйдёт далеко вперёд. Вполне вероятно, что «Мерседес» может вклиниться в борьбу», — приводит слова Хилла Racingnews365.

Ранее Хэмилтон разместил новое видео в своих социальных сетях, показав прыжок с парашютом.