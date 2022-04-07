Джин Хаас рассказал о ключевом факторе при решении расторгнуть контракт с Мазепиным

Владелец команды «Хаас» Джин Хаас рассказал, что стало ключевым в решении расторгнуть контракт с россиянином Никитой Мазепиным.



«У нас действительно были хорошие отношения с Никитой и «Уралкалием». Отличный спонсор. Они предоставили нам столь нужные средства. Мы пытались найти способ продолжить сотрудничество, но было понятно, что это всё не сработает. Когда в дело вмешалась Великобритания и запретила российским гонщикам участвовать в соревнованиях на территории страны, дальнейшее развитие событий для нас стало очевидным. Не было никакого смысла сотрудничать с российским гонщиком, который не имел бы возможности выступать в гонках.



Сейчас все думают, что нам может не хватить денег, но на самом деле главное — потратить столько денег, сколько вам действительно необходимо. Сейчас мы все стараемся работать в условиях ограниченных бюджетов. И, приглашая к себе рента-драйверов, мы получили даже больше, чем нам нужно. Больше мы так делать не будем», — приводит слова Джина Хааса ESPN.