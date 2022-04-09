На Гран-при Австралии убрали одну из четырёх зон DRS

Перед субботними заездами Гран-при Австралии Формулы-1 Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение убрать одну из четырёх зон DRS на трассе «Альберт-парк». Речь идёт о зоне, которая была расположена между восьмым и девятым поворотами трассы.



Соответствующее решение было принято после обсуждений на пятничном брифинге гонщиков.



«Исходя из соображений безопасности, зоны DRS будут сокращены до трёх до окончания этапа. Первая точка детекции DRS будет расположена перед девятым поворотом, первая точка активации DRS будет расположена после десятого поворота. Вторая точка детекции останется без изменений, а оставшиеся зоны DRS будут перенумерованы», — говорится в заметке гоночного директора ФИА Нильса Виттиха.