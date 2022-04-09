Стюарды приняли решение в отношении оказавшегося под расследованием Серхио Переса
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес избежал наказания за свои действия в ходе второго сегмента квалификации Гран-при Австралии. Перес, напомним, попал под подозрения судей, решивших проверить, достаточно ли он притормозил в зоне действия жёлтых флагов после выезда на обочину британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.
Напомним, Перес в квалификации Гран-при Австралии занял третье место. В случае если бы его признали виновным, мексиканец мог бы потерять от трёх до пяти позиций на стартовой решётке воскресной гонки. Победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Ранее его вызвали к стюардам из-за того, что он слишком медленно ехал в боксы в конце первого сегмента квалификации.
Новость по темеШарля Леклера вызвали к стюардам после квалификации ГП Австралии
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