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Пять гонщиков вызвано к судьям после гонки Гран-при Австралии Формулы-1

Пять гонщиков вызвано к судьям после гонки Гран-при Австралии Формулы-1
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Пять пилотов Формулы-1 должны явиться к стюардам Гран-при Австралии после финиша гонки. Фернандо Алонсо и Кевин Магнуссен обсудят эпизод, в котором датский гонщик «Хааса» не оставил испанскому пилоту «Альпин» места на трассе, когда Алонсо пытался его контратаковать.

Кроме того, судьи хотят обсудить действия Пьера Гасли, Юки Цуноды и Мика Шумахера позади машины безопасности, когда в какой-то момент немец чуть не врезался в резко затормозившего японца.

Формула-1. Гран-при Австралии:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.
5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.
10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

Сошли:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Себастьян Феттель («Астон Мартин»).
Карлос Сайнс («Феррари»).

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