Пять гонщиков вызвано к судьям после гонки Гран-при Австралии Формулы-1

Пять пилотов Формулы-1 должны явиться к стюардам Гран-при Австралии после финиша гонки. Фернандо Алонсо и Кевин Магнуссен обсудят эпизод, в котором датский гонщик «Хааса» не оставил испанскому пилоту «Альпин» места на трассе, когда Алонсо пытался его контратаковать.



Кроме того, судьи хотят обсудить действия Пьера Гасли, Юки Цуноды и Мика Шумахера позади машины безопасности, когда в какой-то момент немец чуть не врезался в резко затормозившего японца.



Формула-1. Гран-при Австралии:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.

5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.

10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.



Сошли:



Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Карлос Сайнс («Феррари»).