Леклер объяснил, почему дельфинирование болида «Феррари» не сказывается на его скорости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему эффект дельфинирования не мешает ему показывать хорошие результаты.
«Не знаю почему, но я не очень чувствителен к этому эффекту, хотя со стороны это выглядит крайне плохо. Конечно, я чувствую это, но это не слишком беспокоит меня. В Австралии возникли небольшие трудности только в девятом повороте, может быть, потому что он сложный. Но это определённо то, над чем работает команда, потому что это может помешать нам в плане стабильности выступлений», — приводит слова Леклера RacingNews365.
Напомним, на Гран-при Австралии Формулы-1 Леклер завоевал первый «Большой шлем» в своей карьере. Монегаску покорилось достижение, при котором он выиграл квалификацию, лидировал в гонке со старта до финиша и записал на свой счёт быстрейший круг.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
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