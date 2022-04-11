Российский гонщик отпраздновал победу на ЧЕ по картингу нацистским приветствием

На стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, российский гонщик Артём Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. Россиянин стал победителем этапа, и во время награждения показал жест, известный как «римский салют» (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперёд).
Изначально пост об этом появился в сообществе Reddit. Стоит отметить, что Северюхин формально выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине.
Фото: Скриншот из трансляции FIA
Фото: Скриншот из трансляции FIA
В соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики (КоАП РФ Статья 20.3), фото ниже отредактировано
В соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики (КоАП РФ Статья 20.3), фото отредактировано
Фото: Скриншот из трансляции FIA
Фото: Скриншот из трансляции FIA
Отметим, что Международная автомобильная федерация удалила со своего сайта все публикации, связанные с итогами этапа, а в социальных сетях закрыла комментарии к новостям. Официальных комментариев по поводу этого инцидента на данный момент нет.
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