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Российский гонщик отпраздновал победу на ЧЕ по картингу нацистским приветствием

Российский гонщик отпраздновал победу на ЧЕ по картингу нацистским приветствием
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На стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, российский гонщик Артём Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. Россиянин стал победителем этапа, и во время награждения показал жест, известный как «римский салют» (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперёд).

Изначально пост об этом появился в сообществе Reddit. Стоит отметить, что Северюхин формально выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине.

Фото: Скриншот из трансляции FIA

Фото: Скриншот из трансляции FIA

В соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики (КоАП РФ Статья 20.3), фото ниже отредактировано

В соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики (КоАП РФ Статья 20.3), фото отредактировано

В соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики (КоАП РФ Статья 20.3), фото отредактировано

Фото: Скриншот из трансляции FIA

Фото: Скриншот из трансляции FIA

Отметим, что Международная автомобильная федерация удалила со своего сайта все публикации, связанные с итогами этапа, а в социальных сетях закрыла комментарии к новостям. Официальных комментариев по поводу этого инцидента на данный момент нет.

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