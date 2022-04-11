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Российский гонщик объяснил своё празднование нацистским приветствием на ЧЕ по картингу

Российский гонщик объяснил своё празднование нацистским приветствием на ЧЕ по картингу
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Российский гонщик Артём Северюхин дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл на награждении первого этапа чемпионата Европы по картингу.

Напомним, во время празднования россиянин продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

«Хотел бы обратиться ко всем по поводу вчерашней ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — приводит слова Северюхина Telegram-канал First Place.

Стоит отметить, что Северюхин формально выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине.

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