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У картингиста Северюхина отобрали итальянскую лицензию после скандала на подиуме

У картингиста Северюхина отобрали итальянскую лицензию после скандала на подиуме
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Российский гонщик Артём Северюхин лишён итальянской гоночной лицензии после скандала на подиуме стартового этапа чемпионата Европы по картингу. Соответствующее решение принял спортивный совет Автомобильного клуба Италии ACI — именно этот клуб выдал спортивные лицензии Северюхину и многим другим гонщикам из России после введения антироссийских санкций.

«Внеочередное заседание спортивного совета продолжается, но уже стало известно, что принято решение незамедлительно отобрать у Северюхина спортивную лицензию и одновременно с этим передать его дело спортивному суду, чтобы он мог определить последующие санкции в рамках его полномочий», — гласит заявление на официальном сайте ACI.

При этом пресс-служба федерации подчеркнула, что выдавала Северюхину лицензию в соответствии с правилами ФИА и что в 2021 году под итальянским флагом выступало 335 гонщиков из других стран.

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