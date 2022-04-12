У картингиста Северюхина отобрали итальянскую лицензию после скандала на подиуме

Российский гонщик Артём Северюхин лишён итальянской гоночной лицензии после скандала на подиуме стартового этапа чемпионата Европы по картингу. Соответствующее решение принял спортивный совет Автомобильного клуба Италии ACI — именно этот клуб выдал спортивные лицензии Северюхину и многим другим гонщикам из России после введения антироссийских санкций.
«Внеочередное заседание спортивного совета продолжается, но уже стало известно, что принято решение незамедлительно отобрать у Северюхина спортивную лицензию и одновременно с этим передать его дело спортивному суду, чтобы он мог определить последующие санкции в рамках его полномочий», — гласит заявление на официальном сайте ACI.
При этом пресс-служба федерации подчеркнула, что выдавала Северюхину лицензию в соответствии с правилами ФИА и что в 2021 году под итальянским флагом выступало 335 гонщиков из других стран.
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